Candidato Carlos Alan (PRTB) vota no Parque Santa Fé, em Porto Alegre

Candidato à prefeitura de Porto Alegre, Carlos Alan (PRTB) votou, no início da tarde, no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, no Parque Santa Fé. Ele chegou por volta das 14h30min. “A principal mensagem que queremos passar é que Porto Alegre não precisa de políticos, e sim de gestores. É nessa batida que entendemos que precisamos profissionalizar ainda mais a parte política. Acho que estamos cumprindo nossa missão, dando uma alternativa, assim como o Pablo Marçal (PRTB) está fazendo em São Paulo”, afirma o candidato.

Alan concorre ao cargo com João Alberto Morsch, da Democracia Cristã (DC), como vice. Sem utilizar os fundos partidários para sua campanha, o candidato enfatizou as dificuldades de chegar ao eleitorado sem a verba do dinheiro público. Sem perspectivas de uma grande votação, ele destaca que, mesmo assim, terá um bom desempenho em comparação à verba disponível, de R$ 30 mil.