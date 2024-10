Juliana Brizola diz que está confiante para ir ao segundo turno

Juliana Brizola, que concorre à prefeitura de Porto Alegre diretamente com seu voto na Escola Estadual de Ensino Fundamental Bahia Diferentemente de outros candidatos que tiveram compromissos com correligionários e apoiadores desde o início da manhã,pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), começou sua agenda deste domingo (6), dia de eleição,, no bairro Boa Vista, às 10h33min.

Juliana Brizola, acompanhada de seu vice, Dr. Thiago Duarte (União Brasil) "até o segundo turno". Após confirmar seu voto na cabine da seção 269,, que fez um sinal de vitória, disse aos mesários:

A candidata vestia um blazer azul, cor que a identificou durante a campanha e falou com os jornalistas na saída da escola. "Estou muito confiante por tudo que vimos nas ruas, pelas conversas com as pessoas. O mais importante é que as pessoas venham votar para escolher um novo rumo para Porto Alegre", disse.

resultados recentes das pesquisas de intenção de voto sofrendo e entende que precisa mudar. Educação e saúde são prioridades", afirmou.



O movimento na escola em que a candidata votou estava tranquilo durante a votação. Ela não enfrentou filas nem aglomerações. Segundo os mesários, o fluxo de pessoas é sempre com “altos e baixos”, com um pico por volta das 11h30min. No trajeto até a sala de votação, no segundo andar, Juliana Brizola foi cumprimentada por alguns apoiadores.



Na sequência, após o voto, ao lado do filho José Inácio e do namorado, José Guilherme Dezensi, Juliana dirigiu-se à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), onde concedeu entrevista à Rádio Gaúcha, às 11h30min. Antes, porém, ela se reuniu com sua equipe em um bar da universidade para tomar café, onde fizeram alguns comentários positivos sobre a campanha. No caminho, ela também cumprimentou alguns apoiadores.



Para um possível segundo turno, Juliana considera que sua candidatura representa a mudança: "A gente se imagina como a opção de mudança. Quem acha que está bom, vai continuar com o atual prefeito. Quem acredita que pode fazer mais, principalmente nas áreas de educação e saúde, queremos mostrar propostas com as quais as pessoas se identifiquem e vejam viabilidade", ponderou. "Estou sentindo que vamos para o segundo turno", finalizou.



Durante o dia, a candidata concederá entrevistas a outros veículos de imprensa e acompanha o voto de seu vice, Dr. Thiago. Juliana Brizola pretende acompanhar a apuração dos votos de casa, ao lado da família. Ao final, se encontrará com seus apoiadores no comitê do partido, na rua Félix da Cunha, 311.