Saiba a diferença entre votos em branco e nulos

As eleições municipais de 2024 se aproximam e é comum que os eleitores tenham uma dúvida: qual a diferença entre votos em branco e nulos? Basicamente, o voto em branco é opcional a partir de uma tecla da urna eletrônica, enquanto os votos nulos ocorrem quando uma sequência de números aleatórios que não correspondem a número de candidato ou partido é digitada.



Outra questão que gera dúvidas é se os votos brancos e nulos são direcionados para determinada candidatura. A resposta é não, nenhuma destas opções são contabilizadas ou interferem no resultado das eleições. Há confusão em relação a isso pois, anteriormente, o voto em branco indicava que o voto em branco indicava que o eleitor estava satisfeito com qualquer candidato que vencesse o pleito, enquanto o nulo era considerado como protesto a todas as opções. Essa regra, porém, foi alterada em 1997.



É importante ressaltar que estes votos são inválidos e, mesmo que mais de 50% dos eleitores os execute, não é possível que cancelem uma eleição. O que ocorre na prática é que quantos mais votos destes tipos são computados, menos votos válidos o candidato precisa para ser eleito.



O que é voto na legenda?



O eleitor tem a opção de exercer voto em legendas nas eleições para vereador. Isso ocorre quando se digita apenas dois números ao invés dos cinco para as proporcionais municipais, e pode ser feito pelo eleitor que deseja ajudar determinado partido a conquistar mais vagas no Legislativo, indepedentemente do candidato que venha a ocupar a cadeira.