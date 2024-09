Pesquisa mostra Sebastião Melo com 44% das intenções de voto; Maria do Rosário tem 23%

A menos de uma semana das eleições municipais de 2024, o instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (30), pesquisa eleitoral das intenções de voto para a prefeitura de Porto Alegre. Disputando a reeleição, o prefeito Sebastião Melo (MDB) está à frente dos adversários no levantamento estimiulado, com 44%, seguido por Maria do Rosário (PT), com 23%. Na sequência, estão Juliana Brizola (PDT), com 19%, e Felipe Camozzato (Novo), pontuando 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

última pesquisa na Capital do Real Time Big Data, divulgada em 28 de agosto atual prefeito de Porto Alegre cresceu 4 pontos percentuais, enquanto a candidata do PT perdeu 9 pontos. Quem registrou crescimento foi Juliana, que subiu 6 pontos em relação ao levantamento anterior, quando havia pontuado 13%. Camozzato mantém a sua média de 4%. Na comparação com a, o, enquanto a. Quem registrou crescimento foiem relação ao levantamento anterior, quando havia pontuado 13%. Camozzato mantém a sua média de 4%.

Além destes, a pesquisa apontou para 3% de votos brancos ou nulos e 5% não sabem em quem vão votar ou não responderam. Os candidatos Fabiana Sanguiné (PSTU) e Carlos Alan (PRTB) registraram 1% das intenções de votos, e Luciano Schafer (UP) e César Pontes (PCO) não pontuaram.

A pesquisa espontânea - em que eleitores escolhem candidatos sem que lhes sejam apresentadas as opções - também mostra Sebastião Melo à frente, com 33%, seguido por Maria do Rosário, com 19%. A candidata do PDT tem 13% e o do Novo 2%.

Quanto à rejeição, a petista está na frente, com 51% dos eleitores indicando que não votariam de forma alguma nela. Na sequência, estão Juliana Brizola com 40% e Melo com 36%.

O instituto Real Time Big Data ainda simulou um eventual segundo turno entre o atual prefeito de Porto Alegre e Maria do Rosário. Conforme a pesquisa, Melo teria 53% das intenções de voto e a petista 35%.

A pesquisa tem o registro RS - 01268/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e foi realizada entre os dias 27 e 28 de setembro e realizou mil entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Pesquisa Real Time Big Data estimulada (30/9/2024):



Sebastião Melo (MDB) - 44%



Maria do Rosário (PT) - 23%



Juliana Brizola (PDT) - 19%



Felipe Camozzato (Novo) - 4%



Carlos Alan (PRTB) - 1%



Fabiana Sanguiné (PSTU) - 1%



Luciano do MLB (UP) - 0%



César Pontes (PCO) - 0%



Nulo/Branco - 3%



Não sabe ou não respondeu - 5%