Sebastião Melo tem 40% e Maria do Rosário 32% das intenções de voto em Porto Alegre, diz pesquisa

Pesquisa eleitoral da Real Big Data divulgada nesta terça-feira (3) mostra Sebastião Melo (MDB) com 40% seguido por Maria do Rosário (PT) com 32% das intenções de voto na disputa à prefeitura de Porto Alegre. Na sequência, aparecem Juliana Brizola (PDT), com 13%, e Felipe Camozzato (Novo), com 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



O levantamento foi realizado entre 31 de agosto e 2 de setembro, divulgado pela TV Record, e contou com mil entrevistas. Os candidatos Fabiana Sanguiné (PST), César Pontes (PCO), Carlos Alan (PRTB) e Luciano Schafer (UP) não pontuaram. Além destes, 6% indicaram votar nulo o branco e 5% não sabem ou não responderam.

A pesquisa também averiguou as intenções de voto para um eventual segundo turno entre os dois candidatos que estão à frente. Sebastião Melo teria 46% contra 38% de Maria do Rosário, apontou o levantamento.



Quanto à rejeição do eleitorado, a petista lidera, com 50% das pessoas entrevistadas que não votariam em Maria. Na sequência, estão Juliana Brizola com 46% de rejeição, Melo com 35% e Felipe Camozzato com 31%.

Já na pesquisa espontânea, em que os eleitores indicam em quem votariam sem serem questionamento do entrevistador, o atual prefeito da Capital Sebastião Melo também está na frente, com 22%, seguido por Maria do Rosário, com 15%. Juliana Brizola pontuou 5%, Felipe Camozzato tem 1% e Manuela D’Ávila - que não está na corrida eleitoral neste, mas concorreu ao Paço Municipal em 2020 - também tem 1%. Não sabem ou não responderam são 40%, nulo ou branco 13% e que indicaram votar em outros candidatos, além dos que estão liderando as pesquisas, são 3%



Além do cenário eleitoral em Porto Alegre, o levantamento da Real Big Data apurou a aprovação e desaprovação na Capital dos chefes dos Executivos municipal, estadual e federal. Conforme a pesquisa, 57% aprovam a gestão do prefeito Sebastião Melo, enquanto 35% desaprovam; o governador Eduardo Leite (PSDB) tem 33% de aprovação e 61% de desaprovação; 45% aprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)e 47% desaprovam.