Candidatos vão intensificar corpo a corpo na reta final de campanha

A campanha deaposta em uma combinação de programas do horário eleitoral e a atuação nas redes sociais e na rua, segundo o coordenador de comunicação Luiz Otávio Prates. “Estamos fazendo carreatas, como no Partenon no último sábado (21), e além disso, temos um time forte e representativo de quase 300 candidatos a vereador, que dão capilaridade e reforçam a”, disse.

O coordenador de campanha denão deu retorno até o fechamento da edição, mas a própria candidata, durante o debate da Rádio Guaíba na quarta-feira (25), confirmou a intensificação do, além da gravação dos últimos programas do horário eleitoral.

No caso de, a estratégia é intensificar a presença da candidata nos bairros, conversando diretamente com o eleitor “para intensificar o crescimento que estamos obtendo”, explica o coordenador Jonatas Ouriques. “A ideia é demonstrar, a todo momento, que temos uma candidatura mais competitiva para vencer o projeto que está posto”, revelou. Para isso, expôs Ouriques, a campanha pretende, para “dar o volume que a campanha precisa nessa reta final”.

Na campanha de, o coordenador Frederico Cosentino conta que, além do corpo a corpo, uma das estratégias tem sido justamente a. “A ideia é aproveitar bem esses espaços para marcar as diferenças de propostas entre o Novo e as principais candidaturas. A gente também consegue render bastante nas redes sociais com cortes dos pontos altos do debate”, afirma. Segundo Consentino, na última semana a campanha também contará com o reforço presencial de nomes nacionais do partido Novo, como o governador de Minas, Romeu Zema, e o deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem.

A pouco mais de uma semana do dia das eleições municipais no País, em 6 de outubro, a principal estratégia utilizada pelos candidatos à prefeitura de Porto Alegre é a intensificação do corpo-a-corpo, baseada na ideia de que é justamente nesse período em que o eleitor “embarca” na eleição e escolhe em quem votará. O Jornal do Comércio conversou com coordenadores de campanha e candidatos para apurar as principais ações que precedem o pleito.

O que os candidatos dizem sobre os últimos dias da campanha

Na tarde de quarta-feira (25), antes do debate realizado na Amrigs pela Rádio Guaíba, os candidatos participantes falaram à reportagem do Jornal do Comércio sobre suas estratégias para os momentos finais da campanha em Porto Alegre. Confira abaixo as declarações.



Felipe Camozzato (Novo)

“A gente está fazendo corpo a corpo mais forte com os eleitores tanto no meio digital quanto no presencial, nas ruas e bairros. Nossa campanha também está batendo muita perna e entregando panfleto, em reuniões e eventos, teremos no dia 30 de setembro a presença do governador Zema, que faz agenda no Estado, deputado Marcel Van Hattem também vai gravar conteúdo conosco, e a gente tem insistido nas qualificações que o Novo tem, em governos de cidades como Joinville e Patos de Minas.”

Juliana Brizola (PDT)

“Os eleitores entram na campanha agora. Eles veem que está chegando o momento e têm que escolher. Nosso forte, o diferencial meu e do Dr. Thiago, é a rua. Conversar, escutar as pessoas, com olho no olho. A gente anda de cabeça erguida, isso nos dá muito orgulho porque é resposta à nossa trajetória. Ir pra rua, o quanto a gente puder.”

Maria do Rosário (PT)

“A gente está com grande empolgação, firme nas comunidades, estamos com um trabalho muito forte, com pessoas que tiraram férias para ajudar, que estão indo às comunidades, visitando feiras. Somos uma ‘frente de chegada’, e vamos chegar bem e teremos um debate mais qualificado ainda.”

Sebastião Melo (MDB)

“A eleição tende a esquentar nos últimos dez dias. É natural que as propostas comecem a ter mais clareza. A campanha você tem os programas de TV, tem que gravar todos os dias. Rede social também é uma ponta importante, e nós vamos intensificar um pouco a campanha de rua. Claro que com a chuva isso prejudica um pouco. Tínhamos uma reunião com todo o time, em função da chuva a gente transferiu isso para o domingo (29), para dar o Sprint final: ‘agora é todo mundo na rua, trabalhando, seja de dia, de noite, na casa e na vizinhança.’”