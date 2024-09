Políticos gaúchos reforçam campanhas à prefeitura de Porto Alegre

Faltando pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições municipais, previstas para 5 de outubro, as campanhas ganham cada vez mais corpo. Grande parte disso, devido a figuras importantes de cada partido que começam a declarar seus apoios e auxiliar seus candidatos. Na disputa pela prefeitura por Porto Alegre, dirigentes e ex-dirigentes do Executivo municipal, estadual e federal já integram as campanhas.

No caso do atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da convenção partidária que confirmou o nome da candidata a vice-prefeita, Betina Worm (PL). Figura histórica do MDB, o ex-governador Pedro Simon também se somou à campanha, participando da convenção que confirmou a candidatura de Melo.

Sua principal opositora nas pesquisas eleitorais, Maria do Rosário (PT), tem sido apoiada pelos ex-governadores Olívio Dutra (PT), e Tarso Genro (PT) e pelos ex-prefeitos José Fortunati (PV) e Raul Pont (PT). Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa dos programas eleitorais atuando como cabo eleitoral da candidata.

Enquanto isso, Juliana Brizola (PDT), além de apostar as fichas no nome do falecido avô e ex-governador gaúcho Leonel Brizola (PDT) durante a campanha, conquistou o apoio do PSDB à sua chapa. Assim, quem passará a integrar as propagandas da candidata será o governador Eduardo Leite (PSDB) com quem esteve reunida na quarta-feira (18).

Já a candidatura de Felipe Camozzato (Novo), por ser de chapa única, conta com o apoio de membros do partido. Entre eles, o principal apoio é do deputado federal Marcel Van Hattem.