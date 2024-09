No primeiro programa eleitoral de Porto Alegre, candidatos focam em apelo sentimental

A veiculação de propaganda eleitoral na televisão e no rádio começou nesta sexta-feira (30). A primeira exibição gratuita de materiais de campanha foi ao ar às 13h em toda a rede aberta de televisão. Os dez minutos destinados aos programas foram divididos entre os três candidatos cujos partidos atingiram a cláusula de barreira: Juliana Brizola (PDT), Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT). Todos eles focaram em um apelo sentimental em suas mensagens, falando em confiança, solidariedade e esperança.

Juliana Brizola (PDT)

Juliana Brizola (PDT) foi a primeira a ter sua propaganda veiculada e contou com o menor tempo: dois minutos e três segundos. Dos três programas, foi o único a não falar sobre as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e a não contar com um pronunciamento do seu vice, Thiago Duarte (União). O programa inicia com uma mensagem reflexiva sobre um “sentimento” o qual a chapa afirma que Porto Alegre quer de volta: a confiança. Palavra, aliás, que compõe o slogan “Confia. Agora é Brizola!”.

Em seu pronunciamento, Brizola se apresenta: “Hoje um novo futuro para Porto Alegre começa a ser construído, porque eu sou muito mais que Juliana, eu sou a tua força junto, eu sou Brizola”, conclui sua fala dando lugar a um jingle que foca em seu sobrenome, conhecido na política pela figura do seu avô, o ex-governador gaúcho e líder do trabalhismo Leonel Brizola.

Sebastião Melo (MDB)

A segunda inserção foi do atual dirigente municipal Sebastião Melo (MDB), que busca a reeleição e conta com o maior tempo de tela: cinco minutos e 36 segundos. Logo no início, ele é apresentado como “o prefeito que melhorou Porto Alegre e vai melhorar ainda mais”, sob o slogan “eu vou melhor, eu vou com Melo”. O principal tópico que norteia a propaganda são as mudanças climáticas, com a apresentação de notícias sobre desastres naturais em todo o mundo, combinados com imagens da cheia do Guaíba em Porto Alegre.

Sua mensagem aborda a ideia de solidariedade: por quem perdeu tudo e de quem atuou para reagir à enchente em Porto Alegre. Ao lado da vice, Betina Worm (PL), ele relembra seu posicionamento. "Ao invés de apontar o dedo, o Melo está apontando os caminhos para a recuperação", fala uma jovem negra à câmera reforçando a ideia. Para além disso, a campanha foca nas obras realizadas no atual mandato do prefeito: "você não precisa concordar com Melo em tudo, mas uma coisa a gente tem que reconhecer: Porto Alegre melhorou com ele", diz a mensagem, reforçada no jingle "Porto Alegre tá melhor, deixa o Melo trabalhar".

Maria do Rosário (PT)

Por fim, Maria do Rosário (PT) utilizou os dois minutos e 19 segundos restantes em um programa que inicia com dois aliados do PSOL, reforçando a aliança histórica: o presidente municipal da sigla e vereador Roberto Robaina e a deputada estadual Luciana Genro. Juntos, eles focam nos problemas de Porto Alegre. Em um primeiro momento, abordam a enchente que devastou a cidade, mas afirmam que as dificuldades começaram antes disso. Com auxílio de matérias da imprensa, falam que a tragédia poderia ser evitada e relembram as mortes ocorridas em incêndio na Pousada Garoa, com quem a prefeitura possuía convênio, e das investigações de possíveis casos de corrupção na secretaria municipal de Educação e no Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae).

“Começa hoje, uma jornada de diálogo olho no olho, de sorrisos, de encontros e abraços, uma jornada de esperança”, fala Rosário em sua aparição. Além disso, afirma que irá buscar “propostas reais para os graves problemas que a cidade enfrenta” e que são apresentados pela sua vice, Tamyres Filgueira (PSOL): falta de vagas nas creches, transporte precário, insegurança e abandono da periferia. A cabeça de chapa se apresenta como uma mulher de coragem e experiente, buscando ainda vincular sua figura ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizendo que buscará governar com o povo e também junto ao governo federal. Ela completa ainda que “quem perdeu tudo tem pressa” e que suas primeiras ações como prefeita seriam voltadas à manutenção do sistema de prevenção contra enchentes e às obras de drenagem urbana. Não é apresentado jingle ou slogan.

Sobre a propaganda eleitoral gratuita

A propaganda eleitoral gratuita será veiculada na televisão de segunda-feira a sábado em dois horários: das 13h às 13h10min e das 20h30min às 20h40min. Nos mesmos dias, a rádio também reservará um espaço na programação para os programas: das 7h às 7h10min e das 12h às 12h10min.

Os demais cinco candidatos terão apenas inserções sem participar da propaganda eleitoral gratuita devido à cláusula de barreira. A regra determina que apenas possuem direito ao período os partidos que atingiram um número mínimo de representantes federais na Câmara dos Deputados. A determinação também desobriga o convite para que os cinco participem de debates.