Assembleia da Famurs reúne governador do RS, ministros e prefeitos

A Assembleia Geral de Prefeitos realizada pela Famurs nesta quinta-feira (29), na Expointer, contou com a presença do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), dos ministros da Reconstrução do RS, Paulo Pimenta (PT), e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), e de representantes de entidades econômicas e do agronegócio, além de chefes de executivos municipais.

Ao lado dos ministros, Eduardo Leite realizou um discurso de conciliação junto ao governo federal para as ações de reconstrução do RS. “Não tem diferença de visão, ideologia ou programa que nos impeça de sentarmos juntos para encaminharmos as soluções para o Estado”, disse o governador.

Leite aproveitou o evento para atualizar os prefeitos presentes na Assembleia sobre as ações já postas em prática pelo governo do Estado para a recuperação dos municípios mais atingidos pelas enchentes de maio. “Tem vários municípios que não pediram ainda o recurso, e é só fazer o encaminhamento. Está dispensada uma série de atos de burocracia”, afirmou o governador ao apresentar uma carta de serviços que contém os detalhes dos programas para auxílio aos municípios, que no total somam R$ 836 milhões.

Já o ministro da Reconstrução do RS, Paulo Pìmenta (PT), adiantou que nesta sexta-feira (30), com a presença do ministro da Agricultura Carlos Fávaro (PSD), será realizada uma reunião, na própria Expointer, com bancos, cooperativas de crédito, entidades e produtores para explicar as ações já realizadas pelo governo federal para a recuperação do agronegócio gaúcho. “Vamos detalhar todas as medidas, mais uma vez, e vamos também ter a oportunidade de tirar dúvidas e esclarecer”, disse Pimenta.

O ministro também adiantou que nesta mesma quinta-feira (29) será anunciada na feira uma linha de crédito do Sebrae de cerca de R$ 1 bilhão para auxiliar micro e pequenas empresas na recuperação após as perdas em função da catástrofe climática. O presidente do Sebrae Décio Lima (PT) também esteve presente na Assembleia da Famurs.

safra de grãos de verão 2024/2025 pode chegar a 35 milhões de toneladas Representando a Farsul, o presidente Gedeão Pereira também discursou no evento e celebrou a projeção da Emater-RS, anunciada na terça-feira (27), de que a, representando crescimento de 16,9% em relação à anterior. Pereira também pediu aos ministros o lançamento de mais linhas de crédito para o agronegócio gaúcho.

Logo após a fala do presidente da Farsul, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), listou providências do governo federal para o setor do agro, como a suspensão dos pagamentos de empréstimos bancários, o subsídio de R$ 600 milhões em crédito especial, o Fundo de Aval de Amparo, entre outras medidas.

Uma das ações destacadas por Teixeira é a do perdão das dívidas de agricultores na proporção das perdas com as enchentes. Este programa define que o percentual de perdas de determinado produtor seja compensado em anistia dos valores devidos na mesma taxa. Aproveitando a presença dos prefeitos na Assembleia, o ministro pediu ajuda para os executivos municipais identificarem os produtores que necessitam deste programa.

Também discursaram no evento o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal (PP), o presidente da Famurs e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PRD), a subprocuradora do Ministério Público do RS, Isabel Guarise Barrios, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto, e o representante do movimento SOS Agro RS, Paulo Learsi.