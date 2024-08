Heinze reassume mandato no Senado após licença médica

Luis Carlos Heinze (PP) retomou as atividades do mandato parlamentar nesta quarta-feir (7), após 120 dias de licença O senador gaúchonesta quarta-feir (7), após. O parlamentar, que realizou um procedimento intensivo de fisioterapia do sistema vestibular, já está em Brasília para votações e reuniões de articulação, segundo sua assessoria de imprensa.

Durante a licença de Heinze, o primeiro suplente Ireneu Orth (PP) assumiu suas funções. De acordo com a assessoria do parlamentar, Orth apresentou 84 novas iniciativas legislativas e defendeu pautas voltadas à produção rural.

Em novembro passado, o senador foi diagnosticado com pré-Parkinson após diversas tentativas de descobrir a causa de problemas que afetavam, inclusive, sua fala. A doença foi identificada pelo Instituto do Cérebro, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).