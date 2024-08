Deputado Adolfo Brito se afasta da presidência da Assembleia até quinta (8)

O presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado estadual Adolfo Brito (PP), se afastará de suas atribuições até a quinta-feira (8) para passar por um procedimento de angioplastia. O primeiro vice-presidente do parlamento, Paparico Bacchi (PL), assume a presidência no período.

não teve votações A sessão plenária desta terça-feira (6), primeira desde o fim do recesso parlamentar,. Após reunião de líderes pela manhã, ficou definido que as seis matérias que constavam na ordem do dia serão apreciadas na próxima terça (13).