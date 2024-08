Deputados estaduais não votarão matérias na sessão plenária desta terça

Após reunião de líderes, os deputados estaduais gaúchos decidiram não realizar votações na sessão plenária desta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa. Os seis projetos que estavam na ordem do dia serão apreciados na próxima terça (13).

As matérias aptas a serem votadas incluem a criação de uma Comissão Especial para analisar a atuação da CEEE Equatorial e da RGE no temporal ocorrido em janeiro, criação de política estadual de agropecuária regenerativa e o reconhecimento da relevância cultural de locais e símbolos gaúchos.



Além destas, foram incluídas mais duas matérias na ordem do dia da sessão da próxima semana: um projeto de resolução sobre a prorrogação de prazos das subcomissões, e outro sobre a instalação do parlamento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer.