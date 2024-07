Estado abre consulta pública sobre projeto para PPP de reforma em 99 escolas

Foi aberta nesta segunda-feira (8), pelo governo do Rio Grande do Sul, uma consulta pública sobre o projeto de parceria público-privada (PPP) para a qualificação de infraestrutura e gestão administrativa de 99 escolas estaduais localizadas em áreas de vulnerabilidade, que correspondem a 4,2% da rede.

As escolas incluídas no projeto de concessão abrangem. Das 99 do total,. A previsão é que o, e que oe reinvestimentos a serem realizados ao longo da vigência da parceria. As. A PPP não prevê intervenção pedagógica da iniciativa privada nas instituições de ensino, que seguirá sob responsabilidade da Seduc. Além disso, incorpora medidas para mitigar os riscos associados às mudanças climáticas, bem como ações necessárias para requalificar as escolas atingidas pelas enchentes de maio de 2024.“A PPP visa qualificar a infraestrutura das escolas, melhorar a rotina dos alunos e colaborar para que professores e diretores tenham mais tempo livre para focar no que mais importa, que é a questão pedagógica e o aprendizado dos estudantes. Da parte do governo, vamos fiscalizar e acompanhar a prestação do serviço, com indicadores de desempenho e metas pré-estabelecidas. Também teremos pesquisas de satisfação”, explica o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.De acordo com o Executivo gaúcho, a. A quantia anual máxima, por parte do governo estadual e que inclui o atendimento de todos os indicadores do contrato, é de R$ 203,6 milhões por ano. Os municípios que receberão o projeto serão Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Cruz Alta, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. Confira