Morre Luiz Braz, ex-presidente da Câmara de Porto Alegre

Morreu nesta segunda-feira (01), aos 77 anos, o ex-vereador de Porto Alegre Luiz Braz, que lutava contra um câncer. O parlamentar presidiu a Câmara Municipal por duas vezes, em 1994 e 1998, além de ter legislado por sete mandatos. Em virtude disso, a sessão de votações prevista para as 14h foi realizada excepcionalmente online. O Plenário Rocha ficará reservado para o velório, que ocorre das 18h às 20h.

Braz iniciou sua vivência na política municipal na década de 1980, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Entretanto, sua atuação foi destacada no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) a partir de 1989, partido em que permaneceu por três mandatos. Ao longo das suas últimas três legislaturas transitou também entre o Partido da Frente Liberal (PFL) e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Sua atuação na Câmara Municipal encerrou-se em 2012.

Como parlamentar, foi autor de projetos que originaram diversas leis, como a que determinou o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos, a que diminuiu a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para representantes comerciais, a que criou a chamada Área Azul, e a de criação do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre, entre centenas de outras proposições que tramitaram pela Câmara num período de 30 anos.

Durante sua gestão como presidente, comandou a realização de obras importantes para o Legislativo: o cercamento da Casa, o desenvolvimento das obras de modernização do Plenário Otávio Rocha, a colocação do primeiro painel eletrônico de votação, as obras de acabamento externo, conforme o projeto original, e a colocação do primeiro sistema de ar condicionado na ala em que está situado o plenário principal.

Em 2019, foi homenageado pelo Parlamento, recebendo o título de Cidadão de Porto Alegre.

Além de parlamentar, Braz foi jornalista, advogado, pós-graduado em direito tributário e atuou como radialista desde os 13 anos de idade, tendo se destacado como apresentador de sucesso em Florianópolis, Santa Catarina. Natural de Ribeirão Preto (SP), veio para Porto Alegre em 1975. Criou os programas Comando Geral, na Rádio Caiçara, e Comando Maior, na Rádio Farroupilha, e conseguiu manter essas emissoras em primeiro lugar de audiência enquanto lá esteve, com um trabalho direcionado às camadas sociais mais carentes.