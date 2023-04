Ex-presidentes da Câmara de Porto Alegre são homenageados

250 anos da Câmara Municipal, ex-presidentes do Legislativos foram homenageados no Plenário Otávio Rocha na tarde de ontem (26). A comemoração reuniu 19 ex-presidentes que foram homenageados com uma medalha junto a um diploma, entregues por vereadores que compõem a atual legislatura. O prefeito Sebastião Melo (MDB) esteve presente no evento e foi um dos homenageados.



O prefeito Sebastião Melo já presidiu a casa por dois mandatos, entre 2008 e 2009. Melo, em sua fala, destacou o protagonismo do Legislativo Municipal nas discussões sobre Porto Alegre. “Servi a essa Câmara por 12 anos, e posso atestar que esta casa nunca faltou à cidade”.



Reginaldo Pujol (União Brasil) esteve à frente da presidência da Câmara em 2019, momento em que iniciava o período pandêmico. Hoje, aos 83 anos, é o vereador que mais acumulou mandatos na Câmara, no total foram nove legislaturas. Pujol destaca que o maior feito durante a sua gestão, também foi seu maior desafio: gerir o Legislativo em meio a pandemia. “Fui presidente do pior ano que poderia ter sido. Tomei posse em fevereiro e quando comecei a administrar a casa veio o horror da pandemia. “O grande feito da minha gestão foi ter mantido a casa funcionando durante toda a pandemia”, avalia. Em alusão aos, ex-presidentes do Legislativos foram homenageados no Plenário Otávio Rocha na tarde de ontem (26). A comemoração reuniuque foram homenageados com uma medalha junto a um diploma, entregues por vereadores que compõem a atual legislatura. O prefeitoesteve presente no evento e foi um dos homenageados.O prefeito Sebastião Melo já presidiu a casa por dois mandatos, entre 2008 e 2009. Melo, em sua fala, destacou o protagonismo do Legislativo Municipal nas discussões sobre Porto Alegre. “Servi a essa Câmara por 12 anos, e posso atestar que esta casa nunca faltou à cidade”.esteve à frente da presidência da Câmara em 2019, momento em que iniciava o período pandêmico. Hoje, aos 83 anos, éna Câmara, no total foram nove legislaturas. Pujol destaca que o maior feito durante a sua gestão, também foi seu maior desafio: gerir o Legislativo em meio a pandemia. “Fui presidente do pior ano que poderia ter sido. Tomei posse em fevereiro e quando comecei a administrar a casa veio o horror da pandemia. “O grande feito da minha gestão foi ter mantido a casa funcionando durante toda a pandemia”, avalia.



A primeira presidente mulher do Legislativo Municipal, Margarete Moraes (PT), também compareceu ao encontro. “Foram 232 anos para que se tivesse uma mulher presidindo o Legislativo”, reflete. A ex-presidente considera que o maior feito durante a sua gestão, em 2004, foi a responsabilidade com as contas públicas. “Foi o primeiro caso em que as contas foram para o Tribunal de Contas do Estado e que não teve nem uma correção, correu tudo perfeitamente”.

Também foram homenageados os ex-presidentes Valdir Fraga, Luiz Braz, José Fortunati, Dr. Goulart, Maria Celeste, Nelcir Tessaro, Sofia Cavedon, Dr. Thiago, Professor Garcia, Cassio Trogildo, Valter Nagelstein, e os ex-presidentes do Legislativo que atualmente ocupam a função de vereador: Airto Ferronato, Mauro Pinheiro, Monica Leal e Idenir Cecchim. Mauro Zacher, que faleceu em 2022, foi representado pela esposa Anete Zacher. O ex-presidente Elói Guimarães foi representado por seu filho, Paulo Guimarães.