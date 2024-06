Prefeituras têm prazo de cadastramento no Auxílio Reconstrução ampliado

prazo para que as prefeituras municipais cadastrem as famílias afetadas pelas enchentes no Auxílio Reconstrução foi ampliado para 12 de julho. A data precisou ser alterada pelo governo federal após 166 cidades não solicitarem o benefício dentro do prazo inicial, encerrado na última terça-feira (25). Na ocasião, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) havia solicitado o acréscimo de mais, pelo menos, dez dias corridos . A data precisou ser alterada pelo governo federal após 166 cidades não solicitarem o benefício dentro do prazo inicial, encerrado na última terça-feira (25). Na ocasião, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs)para a realização dos cadastros.

O benefício federal contempla o valor de R$ 5,1 mil para cada família residente em área efetivamente atingida pelas enchentes nos 444 municípios gaúchos que reconheceram situação de emergência ou estado de calamidade pública vigente. A expectativa do governo é de que sejam atendidas cerca de 375 mil famílias, o que representa R$ 1,9 bilhão de recursos.

LEIA TAMBÉM: Auxílio Reconstrução demora a chegar para moradores do Interior do RS

"Esperamos que nesse prazo as prefeituras cadastrem as pessoas. Não é razoável que famílias que já podiam ter recebido sequer tenham sido cadastradas. Vamos prorrogar em respeito às famílias e fazer um chamamento às prefeituras para que cumpram esse prazo", afirmou o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, em coletiva de imprensa.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela gestão do programa, destaca que as análises das famílias já cadastradas e com direito ao benefício e, consequentemente, os pagamentos do Auxílio vão continuar após o dia 12 de julho até a finalização de todos os processos. Até o momento, 256,7 mil famílias de 115 municípios foram aprovadas no benefício, sendo que 226,5 mil estão com o dinheiro na conta.