Famurs solicita prorrogação no prazo para cadastro do Auxílio Reconstrução

O presidente Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, solicitou ao governo federal nesta segunda-feira (24) a prorrogação por mais dez dias corridos do prazo limite para que as prefeituras realizem o cadastro da população no Auxílio Reconstrução. Inicialmente, ele se encerraria nesta terça-feira (25).

Conforme Arruda, a Federação segue reforçando individualmente junto a cada município e nas redes sociais da entidade a necessidade do cadastramento, bem como o lembrete de data final para que não percam o prazo, caso se encaixem nos requisitos exigidos. No entanto, há muitos municípios que ainda não realizaram o cadastro.

Com o prazo ampliado, a entidade afirma ser possível que os municípios possam revisar os dados, identificar com exatidão as famílias atingidas e corrigir divergências dos sistemas ou erros, para garantir que todos os cidadãos gaúchos tenham acesso ao Auxílio.