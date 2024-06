TCE-RS lança programa de orientação a municípios atingidos pelas cheias

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) criou o Programa de Orientação Assistida para auxiliar os municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ação está sendo implementada para acompanhar simultaneamente os atos administrativos voltados à reconstrução das cidades. O projeto, por meio de orientação, procura evitar a ocorrência de inconformidades, prevenindo potenciais prejuízos às prefeituras.

O programa começou a ser aplicado em 11 municípios da região dos Vales e está sendo ampliado para mais 16 pertencentes às regiões Norte, Serra e Metropolitana. Estas comunidades são identificadas pela situação mais crítica, além da análise prévia das capacidades administrativas e técnicas para resposta frente aos novos desafios impostos pela situação de calamidade.

As prefeituras escolhidas concordaram em participar do projeto. Em cada município atendido pelo menos um auditor do TCE é designado para manter contato permanente com a equipe da prefeitura para solucionar dúvidas relativas à agilidade dos processos.

Além da análise dos gastos, as equipes do tribunal de contas indicam para os municípios caminhos para a obtenção de recursos do Estado e da União, além de sugerir ferramentas para dar transparência à aplicação das verbas e doações recebidas.

A participação dos auditores, não substitui a fiscalização rotineira e a análise das contas exercidas pelo TCE. Se alguma ilegalidade for encontrada será solicitada a emissão de uma medida cautelar para suspender a licitação.

Os municípios contemplados na primeira fase do programa são Alvorada; Arroio do Meio; Bom Retiro do Sul; Cachoeirinha; Campo Bom; Colinas; Coqueiro Baixo; Cruzeiro do Sul; Eldorado do Sul; Esteio; Fontoura Xavier; General Câmara; Gramado; Guaíba; Montenegro; Muçum; Novo Hamburgo; Putinga; Rio Pardo; Santa Tereza; São José do Herval; e São Leopoldo.