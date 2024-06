Melo entrega a Lula pedido de apoio para a reconstrução de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), aproveitou a viagem do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6) para entregar a ele um documento com demandas prioritárias e pedido de apoio para reconstrução do município. O ofício, que inclui um balanço preliminar dos danos causados pela cheia do Guaíba, foi levado a Lula durante reunião na base aérea de Canoas.