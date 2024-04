Confira a nova configuração de partidos na Câmara Municipal de Porto Alegre

A janela partidária foi encerrada nesta sexta-feira (05). O período é reservado para os parlamentares que desejam trocar de partido para disputar as eleições sem incorrer em infidelidade partidária, o que pode levar à cassação de seus mandatos vigentes. Iniciada em 7 de março, a janela contou com a transferência de nove vereadores, o que corresponde a 25% do total de 36 cadeiras do Legislativo.

Os primeiros a realizarem a mudança foram os então filiados no PRD Hamilton Sossmeier e Giovane Byl, já nas primeiras horas da janela partidária. Os parlamentares permanecerão como colegas de bancada, visto que migraram juntos ao Podemos. O PRD, agora sem representação, perdeu também a vereadora Tanise Sabino, que se filiou no MDB na última terça-feira (02).

Já a vereadora Mari Pimentel oficializou sua saída do Novo antes mesmo do início do período de trocas, em fevereiro, comunicando em nota à direção do partido que realizaria a mudança. Apesar disso, a parlamentar passou a janela partidária indecisa entre dois partidos: o União Brasil e o Republicanos, tendo optado pelo Republicanos apenas nesta quinta-feira (04).

Mesmo com a saída de Mari do partido, o Novo não perdeu nenhuma de suas duas cadeiras, visto que Ramiro Rosário deixou o PSDB para se filiar à sigla após discordar de alguns posicionamentos de sua antiga legenda. O PSDB, por sua vez, tentou sondar o presidente do Legislativo, Mauro Pinheiro, mas não obteve sucesso, uma vez que ele optou por trocar o PL pelo PP.

O Partido Liberal (PL) foi um dos mais afetados pelas trocas partidárias. O PL, por outro lado, teve duas novas filiações: a do vereador Jessé Sangalli, que saiu do Cidadania, e a da vereadora Comandante Nádia, que saiu do PP. Já Cassiá Carpes trocou o PP pelo Cidadania.

Oposição permaneceu inalterada

Embora nove dos 36 vereadores tenham aproveitado a janela partidária para migrar de sigla, todas as mudanças foram entre parlamentares vinculados aos espectros políticos de centro e direita. Na oposição, formada por dez parlamentares vinculados ao PT, PCdoB e PSOL, não houve nenhuma mudança.

Confira como ficaram as bancadas

PT: manteve as quatro cadeiras

PSB: manteve a única cadeira

Republicanos: passou de duas para três cadeiras

PCdoB: manteve as duas cadeiras

Cidadania: manteve uma cadeira

PSD: manteve uma cadeira

União Brasil: manteve uma cadeira

Solidariedade: manteve uma cadeira

PP: perdeu uma das três cadeiras que possuía

PSDB: perdeu uma das quatro cadeiras que possuía

Podemos: antes sem representação, passou a ter duas cadeiras

MDB: passou de três para quatro cadeiras

PL: passou de duas para três cadeiras

PDT: manteve as duas cadeiras

Novo: manteve as duas cadeiras

PSOL: manteve as quatro cadeiras

Confira a lista de mudanças