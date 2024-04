Presidente da Câmara Municipal, Mauro Pinheiro troca PL por PP

O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro, se filiará no Progressistas (PP) nesta quarta-feira (03). Ao longo da janela partidária, o parlamentar já demonstrava descontentamentos com o seu partido, o PL, situação que mudou com a chegada do deputado federal Zucco para a presidência municipal da sigla. Mesmo assim, optou por manter suas negociações com o PP.

As negociações, segundo Pinheiro, contaram com importantes nomes do partido. Além do presidente estadual da sigla, deputado federal Covatti Filho, estiveram conversando com o parlamentar o senador Carlos Heinze e a sua colega de Legislativo, vereadora Mônica Leal. "Essa é uma questão pragmática, o PP é um partido de direita, assim como o PL, mas tem um formato um pouco diferente da relação municipalista que me agrada", explicou Pinheiro.

Ele ainda explicitou os motivos que o fizeram iniciar as tratativas para a mudança de partido: "eu achava que a legenda (do PL) não estava bem organizada. Agora, entrou o deputado Zucco e está trabalhando bastante com a legenda. Eu até acho que ela vai ficar boa agora, mas como já estava em tratamento com o PP, acabei indo para o PP".

Outro ponto de incongruência foi a falta de manifestação do PL em relação ao apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). "É um governo que está alinhado com o governo (de Sebastião) Melo, que já disse que vai estar junto. Eu gostaria de estar junto com o governo. O PL estava em dúvidas se ia ou não, agora parece que também vai estar junto", explicou Pinheiro.

Com a chegada do parlamentar, o PP recupera uma das duas cadeiras perdidas na janela partidária. Enquanto a vereadora Comandante Nádia migrou ao PL, o vereador Cassiá Carpes deixou o partido para se filiar no Cidadania. Já o PL, mesmo sem Pinheiro, ganhará mais uma cadeira, visto que, além de Nádia, contará com a chegada do vereador Jessé Sangalli, que sairá do Cidadania.