Vereadora Comandante Nádia migrará ao PL ao longo de janela partidária

A vereadora de Porto Alegre Comandante Nádia (PP) deverá migrar ao Partido Liberal (PL) durante a janela partidária. Com a mudança, o Progressistas ficará com apenas uma cadeira na Casa, pois o partido também perdeu Cassiá Carpes para o Cidadania. Assim, Mônica Leal permanecerá como a única representante da sigla no Legislativo da Capital.

a decisão da parlamentar ocorre após a saída do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, do PL e do anúncio de que ele não buscará a reeleição junto ao atual prefeito Sebastião Melo uma vaga na chapa de Melo deverá ser disputada e é possível que o PL indique um nome para a composição. Nádia é representante da extrema-direita bolsonarista na Câmara e deverá concorrer à reeleição. No entanto,e do anúncio de que ele(MDB). Com isso,

Na Câmara, o PL contava apenas duas cadeira até então, ocupadas por Fernanda Barth e pelo atual presidente da Casa, vereador Mauro Pinheiro. O líder chegou a cogitar a migração para outro partido na janela partidária, devido a desentendimentos internos na sigla, que, de acordo com ele, não havia o procurado para falar sobre eleições. Pinheiro, atualmente, considera que suas chances de permanecer no partido aumentaram com a mudança na executiva municipal que colocou o deputado federal Zucco como presidente da sigla. Durante a janela partidária, o vereador Jessé Sangalli (Cidadania) também irá para o PL.