Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre não enxerga racha no PL

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Pinheiro (PL), afirmou não enxergar um racha no seu partido. Um desentendimento entre os filiados teria surgido após decisão do vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes (PL), de se desfiliar do PL e não concorrer às eleições municipais na chapa encabeçada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB).

Pinheiro, que cogitava trocar de partido na janela partidária por descontentamentos com o PL, considerou que sua relação com a sigla melhorou após a mudança na executiva municipal. Agora, o presidente do partido em Porto Alegre será o deputado federal Luciano Zucco.

“Falei essa semana com o Zucco e ele está chamando os vereadores do PL para tratar sobre as eleições”, afirmou Pinheiro. A falta de comunicação do partido quanto às candidaturas ao pleito era um dos motivos que distanciavam o vereador da sigla. No entanto, ele afirma ainda estar dialogando com outras legendas e que, apesar de essa mudança ter aumentado suas chances de permanência no PL, não definiu seus rumos na janela partidária.

Sobre a mudança na executiva municipal, considera que foi uma decisão acertada. “O Zucco é deputado federal, tem muito mais peso”, defendeu Pinheiro, acrescentando acreditar que o partido deve seguir apoiando a candidatura de Melo à prefeitura.

Na Câmara Municipal, Pinheiro é, por enquanto, o único parlamentar ligado ao PL. No entanto, o vereador Jessé Sangalli (Cidadania) já indicou que migrará ao partido na janela partidária. Apesar de ter sido convidado ao partido por Gomes, ele afirmou manter uma boa relação com Zucco, que o apadrinhará na sigla. “Agora não há como voltar atrás”, explicou.

Vice-líder do governo na Câmara não descarta integrar chapa de Melo

A vereadora Cláudia Araújo (PSD), vice-líder do governo Melo na Câmara Municipal de Porto Alegre, não descarta a possibilidade de integrar uma eventual chapa como candidata à vice-prefeita com o atual mandatário do Executivo da Capital. Para Cláudia, com a saída de Gomes, existe uma "grande chance" de construir um diálogo entre MDB e PSD para a composição de chapa.