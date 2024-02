Vice-líder do governo Melo na Câmara disputará prefeitura de Porto Alegre

A vice-lider do governo de Sebastião Melo (MDB) na Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Cláudia Araújo (PSD), foi definida como pré-candidata à prefeitura da capital gaúcha nesta segunda-feira (19). A decisão foi comunicada em uma reunião realizada na casa do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em São Paulo.

Na ocasião, estiveram presentes dirigentes e políticos gaúchos ligados ao partido, incluindo a presidente estadual do PSD, Letícia Boll, a tesoureira estadual, Rosângela Negrini, o deputado federal Luciano Azevedo, o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, e a deputada federal suplente Fábia Richter.

Questionada sobre a decisão de concorrer contra Melo, de quem é base há três anos, Cláudia afirmou que a escolha em ter uma candidatura própria encabeçada por ela partiu de Kassab. “Estivemos ontem na casa do presidente nacional (do PSD) e ele me convidou para ser candidata majoritária, por acreditar que é importante o partido ter uma candidatura própria, pelo menos no primeiro turno”, explicou.

Ela ainda reafirmou seu apoio ao atual dirigente do Executivo municipal: “Acredito no trabalho do prefeito. Acho que ele faz uma belíssima gestão, tanto que eu estou há três anos como base do governo e vou continuar como base do governo. Mas eu acho que, como mulher, como representante do povo, tem coisas que posso acrescentar”.

Cláudia não descartou, ainda, a possibilidade de ser chamada para compor uma eventual chapa com o prefeito Sebastião Melo, embora a tendência seja de que o candidato a vice-prefeito seja o atual dono do cargo, Ricardo Gomes, do Partido Liberal (PL). “Tudo é possível, na política a gente não diz não nunca, tudo pode. Hoje, só temos como definição que sou pré-candidata pelo PSD à majoritária. A partir daí vamos construir, vamos conversar e ver o que as pessoas, os partidos pensam e o que querem”, complementou.

Por fim, a vereadora afirmou não estarem definidos quais serão os nomes que podem substituí-la na Câmara Municipal em caso de uma eleição vitoriosa à Prefeitura. De acordo com ela, com as novas filiações vindas pela janela partidária, a nominata será avaliada pelo partido.