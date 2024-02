Composição de CPI da CEEE Equatorial está definida na Câmara de Porto Alegre

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará a atuação do Grupo Equatorial enquanto concessionária da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) já tem sua composição definida. Após as alas governistas da Câmara Municipal de Porto Alegre tentarem retardar o processo, indicando seus nomes somente no prazo limite, a CPI será instaurada na quinta-feira (22), às 10h. A CPI será presidida pela proponente do projeto, vereadora Cláudia Araújo (PSD), vice-líder do governo Sebastião Melo (MDB) no Legislativo porto-alegrense. Ao todo, 12 parlamentares integrarão a Comissão.O bloco de oposição será composto por Roberto Robaina (PSOL), líder da oposição na Câmara, Adeli Sell (PT) e Giovani Culau (PCdoB). Já entre os demais partidos, estarão presentes os vereadores Fernanda Barth (PL), Giovane Byl (PRD), Comandante Nádia (PP), Márcio Bins Ely (PDT), Alvoni Medina (Republicanos), Tiago Albrecht (Novo) e Conselheiro Marcelo (PSDB). Do partido do prefeito Melo, o MDB, o nomeado foi seu filho, Pablo Melo.A relatoria da comissão, responsável por elaborar um relatório deliberativo ao final de todo o processo de inquérito parlamentar, que deve ter duração de 120 dias, está em disputa. É possível que seja definida apenas na quinta-feira, dia da instalação da CPI, numa disputa entre um parlamentar governista e outro de oposição. Os nomes dos concorrentes, no entanto, ainda não estão definidos.