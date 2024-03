Ricardo Gomes não disputará a reeleição com Melo

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (PL), anunciou, na tarde de sexta-feira, que não será candidato à reeleição nem disputará o pleito de outubro. Gomes ainda informou que irá se desfiliar do Partido Liberal (PL). A informação foi divulgada pelo próprio vice-prefeito, em post em uma rede social.

"Não participarei das eleições de 2024 como candidato", escreveu. Na nota, ele ainda diz que apoiará a reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). "Apoiarei o prefeito Sebastião Melo à reeleição, por sua pessoa, pela lealdade que tenho, pelo governo que juntos conduzimos e pela óbvia necessidade de mais uma vez vencer a esquerda radical em Porto Alegre", complementou em nota.

Ele destaca ainda o caráter liberal do governo municipal. "Tenho muito orgulho de ser vice-prefeito de Porto Alegre, em uma coligação que, sob comando do prefeito Sebastião Melo, faz o governo mais liberal da história da cidade". Gomes também justificou a saída do PL pelo fato de a direção nacional do partido ter nomeado uma nova comissão executiva em Porto Alegre para tratar de eleições, papel que até então vinha sendo feito por ele. O deputado federal Luciano Zucco irá presidir o PL em Porto Alegre.

"Como cidadão, penso que a hesitação em manter a coligação atual abre espaço para o crescimento da candidatura da esquerda. [...] O adversário a ser vencido é o PT e seus asseclas. Torço para que a nova gestão opte por manter a coligação com Melo", ressaltou.

Gomes publicou ainda que irá cumprir o mandato até 31 de dezembro, que avalia seu futuro profissional e que vai se "dedicar ainda mais ao cenário político nacional".