Vereadora de Porto Alegre, Tanise Sabino se filia no MDB

A vereadora de Porto Alegre Tanise Sabino deixou o Partido Renovação Democrática (PRD) nesta terça-feira (02). Tanise foi filiada no PTB por quase duas décadas, tendo sido, inclusive, presidente do PTB Mulher de Porto Alegre por seis anos. O partido, no entanto, foi extinto e fundido com o Patriota em novembro de 2023, criando o PRD.

LEIA TAMBÉM: PRD deve perder todas suas cadeiras na Câmara de Porto Alegre

O destino de Sabino foi o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Embora a ficha de filiação já tenha sido preenchida, um evento foi marcado para oficializar sua filiação na sede municipal do partido na próxima sexta-feira (05). Com a migração da parlamentar, o MDB passa a ter quatro cadeiras no Legislativo municipal.

"A minha decisão é motivada pela afinidade com o Prefeito Melo e diversas outras lideranças do partido. Entendo que o MDB tem o melhor projeto para nossa cidade e além disto, o atual governo viabilizou grandes avanços para a saúde mental, que é o propósito do meu mandato", explica Tanise, que atuou como psicóloga clínica antes de ingressar na política.

Com a saída de Tanise, o PRD perde sua última cadeira na Câmara Municipal da Capital, visto que os ex-colegas de bancada da vereadora, Hamilton Sossmeier e Giovane Byl, filiaram-se no Podemos logo nas primeiras horas da janela partidária, no início de março.