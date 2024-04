PRD deve perder todas suas cadeiras na Câmara de Porto Alegre

O Partido Renovação Democrática (PRD), criado a partir da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota perderá todas as suas cadeiras na Câmara Municipal até o final da semana. No início de março, dois dos filiados da legenda deixaram a sigla: os vereadores Hamilton Sossmeier e Giovane Byl migraram ao Podemos, que ainda não possuía representação na casa, nas primeiras horas de abertura da janela, que termina nesta sexta-feira (05).

Com a mudança, das três cadeiras do PRD no Legislativo, restou apenas a da vereadora Tanise Sabino, esposa do deputado estadual e presidente do partido Elizandro Sabino. No entanto, a parlamentar acenou que também migrará para outra sigla, o que deve ser anunciado nesta quarta-feira (03).