Comissão pode investigar CEEE Equatorial na Câmara de Porto Alegre

Após a falta de luz em diversos pontos de Porto Alegre devido ao temporal registrado na noite de ontem na capital gaúcha, a vereadora Cláudia Araújo (PSD) protocolou um requerimento de instauração de uma Comissão Especial na Câmara Municipal para verificar e discutir o atendimento da CEEE Equatorial. O documento foi entregue ao presidente da Casa, Mauro Pinheiro (PL).

“Com os muitos temporais registrados no Rio Grande do Sul nos últimos meses, clientes da CEEE Equatorial têm questionado a falta de divulgação, por parte da concessionária, de prazos para o restabelecimento da energia após os eventos”, consta no requerimento. Ainda há a menção de que o próprio prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) teria reclamado dos serviços prestados pela empresa.

“Já que a direção da CEEE Equatorial não atende o telefone nas últimas horas, fazemos um apelo para que alguém da empresa compareça ao Ceic e nos auxilie na governança conjunta para retomar a normalidade”, publicou Melo na rede social X (antigo Twitter). Originalmente estatal, a CEEE foi privatizada e vendida em 2022 para o Grupo Equatorial.