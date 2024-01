Mauro Pinheiro assume presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre

Mauro Pinheiro (PL) assumirá a presidência da Câmara para o ano de 2024. A sessão solene da posse de Pinheiro e da nova mesa diretora é aberta ao público e está prevista para às 16h desta quarta-feira (3), no Plenário Otávio Rocha do Palácio Aloísio Filho, sede do Poder Legislativo porto-alegrense. O vereador(PL)para o ano de 2024. A sessão solene da posse de Pinheiro e da nova mesa diretora é aberta ao público e está prevista para às 16h desta quarta-feira (3), no Plenário Otávio Rocha do Palácio Aloísio Filho, sede do Poder Legislativo porto-alegrense.

Além de Pinheiro, tomam posse José Freitas (Republicanos), na primeira vice-presidência e Tanise Sabino (PTB), na segunda. Já Gilson Padeiro (PSDB), Mari Pimentel (Novo), Fernanda Barth (PL) e Engenheiro Comassetto (PT), ocuparão, respectivamente, a primeira, segunda, terceira e quarta secretaria.

Atualmente em sua quarta legislatura na Câmara, Pinheiro atuou em 2023 como relator nas CPIs da Smed e da Educação; além disso, foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (Cece). O vereador já havia ocupado o cargo de presidente da Casa anteriormente, em 2015, e sido líder do governo de Nelson Marchezan Jr. (PSDB) em 2019, quando auxiliou na aprovação de mais de 70 projetos.

LEIA TAMBÉM: CPIs que investigam gestão da Educação são instaladas na Câmara de Porto Alegre

Em 2023, período marcado pela comemoração dos 250 anos da Câmara, a presidência da esteve nas mãos de Hamilton Sossmeier (PTB). Ao longo do ano, foram apresentadas mais de mil proposições apreciadas nas 90 sessões ordinárias e 32 extraordinárias, sendo a maioria solicitações de homenagens e mudanças no nome de ruas. Enquanto esteve no cargo, Sossmeier atuou como prefeito ao longo de 20 dias, em quatro oportunidades, e acompanhou o trabalho da Prefeitura na gestão das cheias do Guaíba, que atingiram marcas históricas nos últimos meses do ano.

Para 2024, ano eleitoral, uma das tarefas do legislativo municipal será a votação da redução do número de vereadores que irão compor a Câmara no ano seguinte. Atualmente composta por 36 parlamentares, a Casa deverá ter um ocupante a menos em 2025, devido ao decréscimo populacional de Porto Alegre no último Censo Demográfico, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para isso, pelo menos dois terços dos vereadores precisam votar a favor do projeto que altera a Lei Orgânica.

A Capital não poderá prosseguir com 36 vereadores pois está 1,29% abaixo da cota limite para a manutenção dos cargos. De acordo com a Constituição Federal, municípios com população entre 1,2 milhão e até 1,35 milhão de habitantes podem ter, no máximo, 35 parlamentares.