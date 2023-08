CPIs da Educação são instaladas na Câmara de Porto Alegre

As duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que buscam investigar supostas irregularidades na compra de materiais escolares por parte da Secretaria Municipal de Educação (Smed) foram instaladas na manhã desta segunda-feira (7), na Câmara de Porto Alegre. Uma das CPIs será presidida pelo líder do governo Sebastião Melo (MDB) na Casa, Idenir Cecchim (MDB), e a outra pela vereadora Mari Pimentel (Novo).

Nas reuniões de instalação, os parlamentares que integram cada comissão elegeram vice-presidente e relator. Na CPI liderada por Cecchim, o vice-presidente será Márcio Bins Ely (PDT), e o relator é Mauro Pinheiro (PL). Já no colegiado presidida por Pimentel, a relatoria será de Roberto Robaina (PSOL), enquanto a vice-presidente eleita é a vereadora Cláudia Araújo (PSD). De acordo com a parlamentar do Novo, a escolha de Robaina como relator acontece pois o vereador era presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (Cece) da Câmara em 2022, ano em que foram constatadas as supostas irregularidades nas compras da Secretaria de Educação.

A CPI da oposição já protocolou a convocação de quatro ex-secretários da Educação de Porto Alegre; são eles: Sônia Maria Oliveira da Rosa, Janaína Franciscatto Audino, Claudia Gewehr Pinheiro e Mário Jaime Gomes de Lima. Agora os vereadores precisam aprovar em plenário o comparecimento destes nomes. Uma vez aprovada a presença, a decisão da data que eles irão depor na comissão fica a critério da presidente da CPI.

Pimentel acredita que, casos os ex-secretários sejam aprovados a comparecerem, algumas questões envolvendo os trabalhos na Smed já devem ser esclarecidas. "Nós vamos entender como tudo começou, como eram as orientações do governo, como que era lidada a questão das compras, quem participava destas decisões", diz a vereadora. A presidente da CPI também afirma que as reuniões da comissão estão marcadas para ocorrerem todas as segundas-feiras, às 10h.

Para Cecchim, a instalação de duas CPIs sobre o mesmo assunto não é ideal. "Não é possível fazer duas CPIs com os mesmos itens para serem esclarecidos. A CPI do governo teve a anterioridade, e eu entendo que a outra não deveria acontecer, porque todos os questionamentos da CPI da oposição foram adensados à nossa CPI", diz o líder do governo. O parlamentar destaca que o Executivo quer "esclarecer" o que foi realizado na Secretaria. "Houve erros? Sim, houve erros de logística, de distribuição. E vamos corrigir", afirma Cecchim. Os dias da semana em que ocorrerão as reuniões da CPI da base do governo ainda não foram definidos, mas o presidente da comissão acredita que elas devem acontecer nas quintas-feiras.

Em relação aos quatro vereadores que participam das duas comissões, entre eles Cecchim, o líder do governo afirma: "Como nós devíamos ter uma CPI só, nós entendemos que vários vereadores participarem das duas para termos um trabalho bem aproveitado, tanto numa quanto na outra". De acordo com Pimentel, a presença do presidente da outra comissão em sua CPI é natural. "Não tem problema nenhum, ele é um membro normal que terá seu poder de voto e de questionamentos e terá que seguir as regras da minha comissão", diz a vereadora.





CPI presidida por Idenir Cecchim:

• Vice-presidente: Márcio Bins Ely (PDT)

• Relator: Mauro Pinheiro (PL)

CPI presidida por Mari Pimentel:

• Vice-presidente: Cláudia Araújo (PSD)

• Relator: Roberto Robaina (PSOL)