Mauro Pinheiro será o novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu nesta segunda-feira (11) os integrantes da próxima Mesa Diretora. No ano de 2024, o parlamento será presidido pelo vereador Mauro Pinheiro (PL).O vereador José Freitas (Republicanos) será o 1º vice-presidente, com Tanise Sabino como 2ª vice-presidente. Também compõem a nova Mesa Diretora os parlamentares Gilson Padeiro (PSDB) como 1º secretário, Mari Pimentel (Novo) como 2ª secretária, Fernanda Barth (PL) como 3ª secretária e Engenheiro Comassetto (PT) como 4º secretário. A posse ocorre no dia 3 de janeiro, às 16 horas, no Plenário Otávio Rocha.Mauro Pinheiro retorna ao cargo que já ocupou em 2015, quando era filiado ao PT. No ano seguinte deixou o partido e migrou para a Rede Sustentabilidade. Em 2020, seguiu para o PL, partido que está até hoje. Formado em Gestão Pública, Pinheiro está em sua quarta legislatura como vereador, e foi líder do governo de Nelson Marchezan Júnior (PSDB) em 2019. Com atuação como pequeno empresário, foi dono de um minimercado no bairro Jardim Leopoldina e um dos fundadores da Associação dos Minimercados de Porto Alegre (AMMPA), e presidiu o Comitê de Centrais de Negócios da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).Mais recentemente, o vereador se destacou como o relator do texto das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) da Educação na Câmara Municipal.