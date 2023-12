Lula viaja para base militar no Rio para recesso de fim de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou no fim da manhã desta terça-feira (26) para uma base militar no estado do Rio de Janeiro para passar uma semana de recesso de fim de ano. Lula deve voltar a Brasília no dia 3 de janeiro.

O comboio do presidente deixou a residência oficial do Palácio da Alvorada por volta das 10h30. Seguiu para a Base Aérea de Brasília, onde o mandatário embarcou para o estado fluminense cerca de uma hora depois. Ele estava acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) não confirmou qual seria o destino do presidente, alegando que se tratava de uma agenda particular. No entanto, interlocutores do Planalto confirmam que será a base naval da Restinga de Marambaia, no Rio. Trata-se de uma área militar, que abrange três municípios fluminenses: Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí. O próprio presidente havia avisado que sairia de recesso entre 26 de dezembro e 3 de janeiro, durante a última reunião ministerial, na quarta-feira (20).

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) vai permanecer em Brasília, para dar seguimento às atividades do Planalto e resolver eventuais problemas. Também ficará na Capital federal o ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT-RS), da confiança do presidente, e o do Desenvolvimento Regional e Integração Nacional, Waldez Góes (PDT-AM). A permanência de Góes teria sido um pedido de Lula, para atuar com celeridade com eventuais problemas causados pela chuva, comuns nessa época de fim de ano.

Antes de embarcar, o presidente realizou uma reunião no Palácio da Alvorada com representantes da Casa Civil, entre eles a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior, e o secretário especial para assuntos jurídicos, Wellington César Lima. Lula também recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP).