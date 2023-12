Comissão representativa responde pela Assembleia do RS durante o recesso

Durante o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande Sul, que começou no sábado (23) e segue até 31 de janeiro de 2024, os deputados integrantes da Comissão Representativa respondem pela Parlamento gaúcho. O expediente é previsto pela Constituição Estadual e regulamentado pelo regimento interno do Legislativo.

A composição do grupo foi definida na última sessão deliberativa do ano, realizada na terça-feira (19), com a aprovação do RDI 75/2023. Durante o recesso, o grupo poderá ser convocado pelo presidente da Assembleia, deputado Vilmar Zanchin (MDB), que preside também a comissão, ou por um terço dos seus integrantes, para atender a qualquer atividade extraordinária que possa surgir no período.



Entre as suas atribuições, está a de autorizar o governador ou o vice-governador a afastar-se do Estado, decidir sobre licenças dos deputados e convocar, com o voto da maioria dos membros, secretários para prestarem esclarecimentos sobre assuntos relacionados à respectiva pasta.

Confira a composição da comissão

Titulares

Vilmar Zanchin (MDB) - presidente

Pepe Vargas (PT)

Miguel Rossetto (PT))

Frederico Antunes (PP)

Edivilson Brum (MDB)

Delegado Zucco (Republicanos)

Delegada Nadine (PSDB)

Rodrigo Lorenzoni (PL)

Luiz Marenco (PDT)

Dirceu Franciscon (União)

Felipe Camozzato (Novo)

Suplentes