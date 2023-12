Gabriel Souza assume Palácio Piratini durante recesso de Leite

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), será governador em exercício a partir da próxima terça-feira (26) até o dia 10 de janeiro. Souza assumirá o Palácio Piratini durante férias do governador.

Chefe do Executivo gaúcho, Eduardo Leite (PSDB) transmite o cargo a Souza (MDB) na terça, data em que inicia um período de recesso seguido de férias. O governador reassumirá o comando do governo do Estado no dia 10 de janeiro.