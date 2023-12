MBD quer eleger mais de 130 prefeitos no Estado em 2024

eleições em mais de 25% das cidades meta do MDB para o próximo ano. Atualmente, o partido conta com 136 prefeituras no Estado sob sua administração e o presidente do MDB no Rio Grande do Sul, Fábio Branco, adianta que a ideia é no mínimo manter esse número, mas o foco é aumentar. Ganhar asgaúchas é apara o próximo ano. Atualmente, o partido conta com 136 prefeituras no Estado sob sua administração e o, adianta que a ideia é no mínimo manter esse número, mas o foco é aumentar.

Branco, que também é prefeito de Rio Grande, comandou neste sábado (9) o congresso estadual do partido, realizado no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. O evento simbolizou o fechamento da série de encontros pelo Rio Grande do Sul chamada Mobiliza 15, que reuniu vários militantes emedebistas. Além de aumentar a quantidade de prefeitos nas eleições de 2024, Branco enfatiza que outro objetivo é conquistar mais cadeiras nas Câmaras de Vereadores (atualmente são 1.156).

Sobre os nomes dos candidatos que irão participar das disputas, o dirigente considera que ainda há tempo para a indicação final. De acordo com ele, essa questão deverá estar mais consolidada em alguns meses. Apesar de algumas definições que ainda não aconteceram, no seu caso, Branco não esconde a intenção de lançar a sua candidatura à reeleição em Rio Grande.

Quanto à uma eventual cisão com o governo do Estado caso o partido do governador Eduardo Leite (PSDB) lance um nome para concorrer em Porto Alegre contra o candidato do MDB (provavelmente o atual prefeito Sebastião Melo), Branco não acredita nessa possibilidade. “São eleições diferentes e nós respeitamos cada partido”, afirma o dirigente.

A opinião é compartilhada pelo vice-governador gaúcho, o emedebista Gabriel Souza. “Do ponto de vista programático, temos muita proximidade (tucanos e MDB). Sendo possível estarmos juntos, ótimo, não sendo, bom é do jogo democrático fazer enfretamentos eleitorais”, argumenta o vice-governador. Contudo, Souza reforça que a ideia do MDB é ter o maior número possível de candidaturas. “Como estamos muito capilarizados no Rio Grande do Sul, certamente teremos candidatura em praticamente todos os municípios”, projeta.

Através de mensagem de vídeo, o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, também participou do congresso deste sábado. Ele salientou que o MDB do Rio Grande do Sul é um orgulho para o partido em todo o País, sendo um exemplo de organização e força. O dirigente acrescentou ainda que a sigla conta no Estado com políticos expressivos e, entre outros, citou Pedro Simon, José Ivo Sartori, Sebastião Melo, Germano Rigotto e José Fogaça (todos presentes no encontro).