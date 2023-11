MDB busca ampliar representatividade no Estado

A estratégia do MDB gaúcho de ampliar representatividade nos maiores centros a partir das eleições de 2024 foi sustentada durante a série Mobiliza 15, semear trabalho, partilhar conquistas, encerrada na noite de sexta-feira, em Alegrete.

Nos últimos cinco meses, o partido percorreu as regiões do Estado em movimento para identificar pré-candidatos.

Hoje, a direção da legenda deve receber a primeira remessa de pesquisa aplicada durante a série sobre o cenário político e eleitoral nos 430 municípios onde está organizada no Estado, para iniciar o mapa de suas pré-candidaturas. Esse movimento será consolidado no Congresso Estadual do MDB, dia 9 de dezembro, na Assembleia Legislativa, que fechará as atividades partidária do ano.