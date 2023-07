MDB gaúcho dá a largada para as eleições municipais de 2024

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Rio Grande do Sul deu a largada, neste sábado (1º), à prospecção das suas candidaturas para as eleições municipais de 2024. O "start" foi dado em Santa Maria, com o lançamento da série Mobiliza 15 – Semear Trabalho, partilhar conquistas, e contou com a participação das coordenadorias Centro do Estado, Quarta Colônia e Vale do Jaguari.

Entre os líderes do partido, marcaram presença o ex-governador José Ivo Sartori, o ex-senador José Fogaça, e o secretário de Planejamento de Porto Alegre, Cezar Schirmer. Dos mais jovens emedebistas, estiveram nomes como o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Assistência Social do Estado, Beto Fantinel.

A direção sobre as estratégias do partido foi dada logo no início do ato político pelo presidente do MDB-RS, prefeito de Rio Grande Fábio Branco. Ele mencionou que a legenda atuará de modo a estimular candidaturas a prefeito nos maiores municípios e cidades polos do RS, mas sem se descuidar das cidades de pequeno e médio porte, onde se concentra expressiva parte do eleitorado gaúcho.

Santa Maria, quinto colégio eleitoral do Estado e onde foi realizado o evento, é uma das prioridades para o MDB. Branco disse que a decisão final cabe ao Diretório Municipal, mas garantiu que atuará pela candidatura própria e citou o nome do secretário Beto Fantinel como potencial candidato a prefeito. “Vamos mapear o estado, onde o MDB precisa estar fortalecido para disputar. E neste contexto Santa Maria é importantíssima”, contextualizou o presidente.