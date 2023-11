Em meio a desastres naturais, oposição critica pequeno orçamento para a Defesa Civil

Aprovado na tarde de ontem pelos deputados gaúchos, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano que vem, que prevê déficit de R$ 2,7 bilhões para o ano que vem.

O Orçamento para o 2024, ano cujas receitas devem superar os R$ 80 bilhões, destina apenas R$ 50 mil para a cota de aparelhamento - ou seja, aquisição de equipamentos, da Defesa Civil do Estado.

A cifra foi bastante criticada pela oposição ao governo Eduardo Leite (PSDB) no Parlamento gaúcho, principalmente pelo projeto estar sendo debatido enquanto o Rio Grande do Sul convive com os piores desastres naturais da sua história, com as enchentes recorrentes que assolam o Estado desde a metade do ano.

A peça orçamentária foi protocolada no Legislativo após as primeiras cheias, que atingiram principalmente a região do Vale do Taquari.

"Tem uma porcentagem significativa da Defesa Civil do Rio Grande do Sul que não tem nem telefone. Como vai se relacionar com a comunidade, avisar as pessoas quando há um problema, se não tem nem celular? Essa é a realidade. Com R$ 50 mil, não se compra nem um carro ou uma caminhonete", lamenta o deputado Matheus Gomes (PSOL), que ressaltou a pauta da prevenção às mudanças climáticas durante toda tramitação do Orçamento no Parlamento.

O parlamentar argumenta que menos investimento na prevenção reflete em mais gastos após os desastres. "O governo acaba não estimulando uma cultura de prevenção e é obrigado a investir melhores de reais depois que os desastres acontecem, com ajuda humanitária, alimentos, kit-saúde", argumenta.

Para uma cultura de prevenção, precisa de investimento. É uma desvalorização que, para mim, tem um aspecto de negacionismo climático", critica Gomes, acompanhado dos colegas de oposição.

Ao rebater as críticas, o líder do governo no Parlamento, deputado Frederico Antunes (PP), discursou sobre o investimento do Palácio Piratini na área este ano. "Somente neste ano, foram disponibilizados pelo governo do Estado mais de R$ 210 milhões em recursos para a saude, para máquinas, recuperação de solo, mobiliário de escolas, custeio da Defesa Civil, (programa) Volta Por Cima, aluguel social, conservação de estradas, fundo da Defesa Civil, radar meteorológico. Só neste ano. E estamos aguardando que o governo federal possa liberar mais de R$ 400 milhões, além dos R$ 70 milhões que já vieram", disse Antunes.

O governo já disponibilizou isso e tem recursos extra orçamentários da venda da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) para poder disponibilizar, além daquilo que pode ser colocado além do orçamento previsto", continuou o líder do governo.