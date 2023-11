Deputados devem votar reajustes no piso regional e no vale-refeição na próxima terça

Eduardo Leite anuncia primeira troca no secretariado

retira a coparticipação dos servidores e define o mesmo valor do vale para todas as categorias do funcionalismo público.O texto amplia o valor do vale-refeição de. Com o reajuste, mais de 60% dos funcionários públicos terão incremento na remuneração líquida deJá o projeto de lei 290/2023 propõee estabelecendo nova data-base para o mês de maio. Caso aprovado, o reajuste será concedido a todas as cinco faixas do salário mínimo regional. O Palácio Piratini argumenta que o piso será reajustado acima da inflação do período e recupera a diferença para o salário mínimo nacional.A novapara a indústria do vestuário, calçado, fiação, tecelagem, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços de limpeza, hotéis, restaurantes, bares etc., para indústrias de alimentos, móveis, química, farmacêutica, comércio em geral, armazéns etc., indústrias metalúrgicas, gráficas, de vidros, da borracha, condomínios residenciais, auxiliares em administração escolar, vigilantes, etc. Por fim, a, destinada a técnicos de nível médio.