Governo do RS propõe reajuste do vale-refeição e quer antecipar 13° de servidores

O governador Eduardo Leite (PSDB) se reuniu na manhã desta terça-feira (3) com deputados da base aliada e apresentou uma série de projetos de lei que serão encaminhados à Assembleia Legislativa ainda hoje. Na pauta do encontro, realizado no Palácio Piratini, o reajuste no valor do vale-refeição e a antecipação do pagamento do 13° salário. As informações são do governo do Estado.



O Executivo gaúcho propõe reajuste no benefício de alimentação, a retirada da coparticipação dos funcionários e a extensão do vale para todas as categorias. Com isso, segundo o governo, haverá ganho real nos vencimentos dos servidores.

Para os que já recebiam, o valor do vale-refeição sairá de R$ 268,84, com coparticipação, ficando em R$ 366,60, sem coparticipação. A partir de outubro (caso o projeto seja aprovado) e, a partir de maio de 2024, saltará para R$ 400. Com o reajuste, mais de 60% dos funcionários públicos terão incremento na remuneração líquida de 4,1% a 7%.



Em relação ao 13°, foi proposta a antecipação do pagamento de 90% da gratificação para o dia 1° de novembro. O saldo restante, de 10%, seria quitado em 20 de dezembro. “Estamos avançando, de forma responsável, com medidas em favor dos nossos servidores. Isso é resultado do esforço do governo, no qual se incluem os funcionários públicos, para transformar a realidade do Estado”, afirmou Leite.



Além dessas propostas, o governo também está enviando ao parlamento outros 10 projetos com ajustes administrativos e legais ligados a diversas secretarias. Um dos textos diz respeito ao aperfeiçoamento do Pró-Cultura, propondo alterações na forma de avaliação e julgamento dos projetos culturais que se credenciem à obtenção de recursos advindos do sistema.