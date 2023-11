Eduardo Leite anuncia primeira troca no secretariado

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou, nesta terça-feira (7), o que pode ser considerada a primeira troca no secretariado neste seu segundo mandato. Há mudanças em duas pastas: na de Habitação e Regularização Fundiária e na de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Como já era especulado, o deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Carlos Gomes, assume a secretaria de Habitação e Regularização Fundiária em um movimento que formaliza o ingresso do partido no governo Leite II.

O então titular da pasta, Fabricio Guazzelli Peruchin (União Brasil), assumirá a secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, até então conduzida pelo ex-deputado estadual e ex-líder do governo Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022) na Assembleia Legislativa, Mateus Wesp (PSDB). A partir de agora, Wesp terá "uma nova missão no assessoramento político" do Gabinete do Governador, segundo anunciou Leite via redes sociais. "As mudanças serão importantes para reforçar a base de apoio político da gestão e dar sequência ao nosso projeto", disse ainda o tucano.

No início do segundo governo, houve outras mudanças no secretariado, mas já eram planejadas. O secretário de Planejamento, Governança e Gestão do governo Leite I permaneceu no cargo até assumir a presidência do Badesul e dar lugar à atual titular, Danielle Calazans. O secretário de Esportes e Lazer, deputado federal Danrlei de Deus (PSD), assumiu o cargo após o início do governo por compromissos pessoais - situação previamente combinada com o governador Leite.