Proposta de aumento para TJ, MP, TCE e Defensoria terá impacto de R$ 802 milhões até 2025

Tramita na Assembleia Legislativa projetos que propõem revisão salarial de 12,36% no plano de carreira do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, incluindo o Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Justiça Militar (TJM), o Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a Defensoria Pública. Em caso de aprovação dos projetos, o impacto das contas públicas deve ser de quase R$ 802 milhões até 2025.

