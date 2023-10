Grupo Aegea presta contas dos primeiros dias à frente da Corsan

Entre as principais entregas, Dallazen destacou que, incluindo reformas e construções em poços, reservatórios, unidades de saneamento, estações de tratamento de esgoto e de água, instalações de captação, salas de dosagem de produtos químicos e outros espaços. Além disso, estão previstas, substituição de redes e ligações de água e/ou esgoto,, perfurações, regularizações e ativações de poços, eDe acordo com Marcus Vinicius, a Frente Parlamentar tem como objetivo acompanhar, propor e analisar questões relacionadas ao saneamento básico no Estado. "Vamos debater, discutir e propor medidas para a implementação de programas, planos, atividades e ações governamentais e não governamentais em conjunto com a sociedade civil, com foco no uso racional da água, tratamento de esgoto e drenagem de áreas vulneráveis. Isso inclui a supervisão rigorosa de acordos contratuais, andamento de obras e iniciativas de investimento", ressaltou., enfatizou a importância do grupo de trabalho na Assembleia Legislativa. "Esse é o caminho para o debate e a prestação de contas de nossa atuação e plano de investimentos. Nada é mais representativo do que a Assembleia Legislativa para dar voz à população do Rio Grande do Sul", disse Marinho.Ele também destacou o compromisso da Aegea com o desenvolvimento do Estado. "Precisamos reforçar nosso compromisso, em nome dos acionistas da Aegea, com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Participamos do leilão da Corsan com a crença de que o Estado está no caminho certo, e o parlamento desempenha um papel fundamental nesse trajeto para colocar o Estado em ordem, trazer desenvolvimento e prosperidade", enfatizou.