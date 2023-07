Após comprar Corsan, Aegea promete investir R$ 100 milhões nos 100 primeiros dias no RS

Bárbara Lima

A companhia Aegea, que assinou o contrato de privatização da Corsan na última sexta- feira, depois de longa batalha judicial, anunciou, nesta terça-feira (11), um investimento de R$ 100 milhões nos primeiros 100 dias de atuação nos 317 municípios de abrangência no Rio Grande do Sul. A empresa também garantiu entregar 357 intervenções e melhorias nesse período. Durante a coletiva de imprensa, em Porto Alegre, o vice-presidente de operações, Leandro Marin, afirmou que o foco inicial está em realizar obras e reparos de curto e médio prazo, especialmente no Litoral Norte, para garantir água à população no verão, já que estes municípios convivem com um aumento expressivo de habitantes (população flutuante) de dezembro a março. Outra preocupação imediata da companhia é reverter a perda de água, que hoje pode chegar a 40% em alguns municípios, e a automação do Centro de Controle de Operações da Corsan. A Aegea afirma que não há intenção de aumentar a tarifa de água nesse primeiro momento. A companhia, que arrematou o leilão da Corsan em dezembro do ano passado por R$ 4,1 bilhões, atende 30 milhões de pessoas em todo o Brasil e passará a atender 900 mil no Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, são 16 mil colaboradores no Brasil e há previsão de novas contratações no curto prazo para o Estado.