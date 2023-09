Decreto flexibiliza Lei de Responsabilidade Fiscal em cidades gaúchas

O estado de calamidade pública nos municípios gaúchos atingidos pelos eventos climáticos desde julho foi reconhecido por decreto legislativo publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União. Com a publicação, as regras orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal serão flexibilizadas até 31 de dezembro de 2024 para os municípios abrangidos pelo decreto.

De acordo com o último relatório da Defesa Civil,. Com a decretação do estado de calamidade pública,. Também poderão direcionar recursos vinculados a outras finalidades, ou gerar novas despesas., com formação de. O evento mais grave aconteceu no, com a passagem de um dos ciclones, que deixou um rastro de destruição na região do Vale do Taquari , além de 50 pessoas mortas e 8 desaparecidas , de acordo com a Defesa Civil.O governo federal abriu, no último dia 20, por meio de medida provisória, um. Com esses recursos, o governo federal informou que já foram empregados um total de R$ 741 milhões em ações que envolvem busca e salvamento de vidas, a reconstrução das cidades e recuperação da economia dos lugares atingidos.Além disso, a linha de crédito de R$1 bilhão foi oferecida aos municípios , por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social () e o(FGTS), pela população que vive nas cidades atingidas, também foi liberada.