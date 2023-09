Número de mortos nas enchentes do Vale do Taquari chega a 50 após identificação de vítima

A Defesa Civil divulgou no final da manhã desta quarta-feira (27) novo boletim sobre as mortes em decorrência das enchentes que atingiram o Vale do Taquari no início deste mês. Após a identificação de uma vítima localizada em Roca Sales no domingo (24), o número de óbitos foi atualizado para 50.



O Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou a identidade da vítima, que trata-se de um homem. A Polícia Civil (PC) vai retirar o nome da lista de pessoas desaparecidas, que passa a ter 8.

Confira o boletim da Defesa Civil

Óbitos: 50



Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 13

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1



Desaparecidos: 8

De acordo com a lista divulgada pela Policia Civil.



Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 3

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130



Municípios afetados: 107



Desabrigados registrados: 5.216

Conforme registros efetuados pelos municípios no sistema S2iD.



Desabrigados no momento: 490

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.



Desalojados: 22.283



Afetados: 402.297



Feridos: 943