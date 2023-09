Deputados sabatinam seis nomes indicados a diretorias do Banrisul

Lemos, após as arguições, ressaltou a qualidade dos indicados pela especialização e o compromisso com o banco, observando que Adriana Celestino, que vem da área privada, foi escolhida por ele e pelo governador porque tem especialização no processo para atender o cliente.

O responsável por produzir um relatório da sabatina, que posteriormente será votado pela comissão antes de ser levado ao plenário para a decisão final de todos os deputados estaduais, será o líder do governo no Parlamento, deputado Frederico Antunes (PP). Ele deverá encaminhar seu parecer nas próximas duas semanas. Participaram de forma presencial e híbrida os deputados Luiz Fernando Mainardi (PT), Frederico Antunes (PP), Joel Wilhelm (PP), Rafael Braga (MDB), a deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), Claudio Branchieri (PODE), Claudio Tastch (PL), Gustavo Victorino (Republicanos) e Eduardo Loureiro (PDT).

Os questionamentos dos parlamentares foram no sentido de aferir ações das diretorias, inclusive a situação das agências atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Também referência ao trabalho das servidoras que atuaram no sentido de viabilizar os serviços nessas agências.