Parlamento reinstala frente em defesa do Banrisul

A Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul Público foi reinstalada, ontem, na Assembleia Legislativa. A frente existe desde 2017. "É muito importante para que o banco continue, verdadeiramente, dos gaúchos. Sabemos das intenções do governador Eduardo Leite (PSDB). Assim como ele assumiu compromisso público de não privatizar a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), e o fez, não tem como garantir que ele não está preparando também a privatização do Banrisul. E a frente está atenta a isso", defendeu o deputado Zé Nunes (PT), presidente da frente. Nunes tem a expectativa de que Fernando Lemos assuma a presidência do Banrisul. "Lemos conhece o Rio Grande do Sul, tem vínculo com o banco e sabe o papel que ele tem na economia do Estado e para o povo gaúcho", comentou.