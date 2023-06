'Confio no Banrisul público', afirma Fernando Lemos em sabatina

Em reunião extraordinária na manhã desta segunda-feira (19), a Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa promoveu a arguição de Fernando Guerreiro Lemos, indicado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) para a presidência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). Quem ficará responsável por produzir um relatório da sabatina será o líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP).

Cumprindo as exigências legais para indicação de cargos para os bancos públicos, a comissão esteve reunida em caráter extraordinário para a arguição de Lemos, que presidiu o Banrisul de 2003 a 2010, nos governos de Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) e Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010).

Advogado formado pela Universidade de Brasília, o indicado também presidiu a extinta Caixa Econômica Estadual entre 1990 e 1991, e foi diretor do Banrisul entre 1996 e 1999. Atualmente, ocupa o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado.

Lemos iniciou sua participação defendendo o Banrisul como banco público e disse que a sua indicação é uma prova de que a privatização está afastada neste momento. "Confio muito no Banrisul público. Esse é o papel do Banrisul para a economia do Estado. Tem uma interação muito grande, uma capilaridade com todos os setores da economia", afirmou.

Depois de expor suas metas e compromissos com a instituição, Lemos foi sabatinado pelos deputados por mais de uma hora. Após a arguição, a presidente da comissão, deputada Patrícia Alba (MDB), deu encaminhamento à votação do requerimento que formalizou a indicação do governador.

De início, Lemos destacou o perfil do Banrisul, comprometido com o desenvolvimento do Estado, o empenho dos funcionários em preservar a instituição e o pioneirismo do banco em investir em tecnologia. "O Banrisul é um banco digital. Nós fomos o primeiro banco a se preparar para o telefone. Lembro de, lá atrás, percebermos que o celular seria uma agência bancária. Fomos o primeiro banco a usar chip no cartão", ressaltou o indicado.

Depois de 13 anos do período em que presidiu a instituição, antecipou sua confiança na capacidade do banco, através de sua carteira de crédito, em participar da economia gaúcha, em especial no que diz respeito aos pequenos e médios negócios e empreendedores.

Ele também destacou a presença do banco em 99% de onde está localizado o PIB gaúcho, em especial nas pequenas localidades, o que, para Lemos, define a natureza desse banco público. Ele afirmou confiar na potencialidade do banco e no desafio de enfrentar as fintechs, que têm avançado como concorrentes. "Temos interação com todos os setores da economia", assegurou, com mais de 3 milhões de contas, estrutura física e capacidade humana para alavancar a economia do Estado.

"Vamos concorrer com as fintechs. É bom que tenha fintech. Eu não sou contra. Até porque ajuda a puxar todo mundo pra frente, quanto mais concorrência que exista. Estamos preparados para isso", afirmou Lemos.

O relatório a ser produzido pelo deputado Frederico Antunes deve ser acatado pela comissão para, em seguida, ir a votação em plenário.